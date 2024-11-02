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11:01, 2 ноября 2024 года В Орле высадили полсотни лип в память о погибших участниках СВО Деревья появились в парке Победы.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

2 ноября в орловском парке Победы высадили 47 лип в память о погибших участниках специальной военной операции. Каждое дерево имеет табличку с именем бойца, в честь которого оно появилось в парке.



Сад разбили бойцы в отпуске, родные и близкие героев СВО, губернатор Андрей Клычков, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Артем Ежаков





