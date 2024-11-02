В Орле задержали молодого закладчика

В Советском районе Орла по подозрению в сбыте наркотиков задержан 20-летний парень. Как сообщили в областном управлении МВД, заметив полицейских, закладчик попытался скрыться, попутно выбрасывая пакетики с наркотиками.
Когда парня поймали, при себе у него оказалось два пакетика с запрещенным веществом, еще три нашли на земле. В двух пакетиках находился гашиш массой более 3,9 грамма, а в трех – мефедрон массой около 7,9 граммов. По собственному признанию задержанного, часть наркотика он успел разложить по тайникам.
По вменяемой подозреваемому статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.