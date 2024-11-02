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14:53, 2 ноября 2024 года

В Орле задержали молодого закладчика

Изъято почти 12 граммов наркотиков.


В Советском районе Орла по подозрению в сбыте наркотиков задержан 20-летний парень. Как сообщили в областном управлении МВД, заметив полицейских, закладчик попытался скрыться, попутно выбрасывая пакетики с наркотиками.

Когда парня поймали, при себе у него оказалось два пакетика с запрещенным веществом, еще три нашли на земле. В двух пакетиках находился гашиш массой более 3,9 грамма, а в трех – мефедрон массой около 7,9 граммов. По собственному признанию задержанного, часть наркотика он успел разложить по тайникам.

По вменяемой подозреваемому статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.


Артем Ежаков
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