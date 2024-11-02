Больше сотни юных орловцев получили первые паспорта в канун Дня народного единства
Торжественные вручения организовали в МВД при участии "Движения Первых".
Фото: УМВД России по Орловской области
119 юных орловцев получили первые паспорта в преддверии Дня народного единства. Торжественные вручения организовали в МВД при участии "Движения Первых" во всех районах Орловщины. Получая главный документ страны, ребята пообещали быть достойными россиянами.
Традиционно ребята получили в подарок экземпляры Конституции РФ, сообщили в региональном управлении МВД.