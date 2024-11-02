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11:21, 2 ноября 2024 года Известные российские футболисты проведут урок для юных орловцев В областную столицу приехали Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Дмитрий Сенников.





2 ноября известные российские футболисты Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Дмитрий Сенников проведут "Урок футбола" для 300 юных орловцев. Встреча пройдет в рамках проекта "Футбол в школе".



Для учителей физкультуры запланирован образовательный семинар, в котором пройдут занятия по теории, практике и интерактив.



Также звездные гости проведут для орловцев автограф-сессию. Она начнется 3 ноября в 14:30 на стадионе Ленина, сообщили в ФК "Орел".











Артем Ежаков





