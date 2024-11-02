Восстанавливать ее придется за счет обслуживающей организации.
Вандалы повредили подсветку Красного моста в Орле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Орла в ответе одному из зрителей трансляции прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.
Городская администрация пояснила, что на мост для проверки выезжала комиссия из заказчика, подрядчика и "Спецавтобазы". Она и пришла к выводу, что неработающая подсветка стала последствием акта вандализма. Под гарантию это не попадает, поэтому восстанавливать все придется за счет обслуживающей организации.