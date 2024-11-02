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12:02, 2 ноября 2024 года В Орловской области выросло производство еды и напитков Подведены итоги девяти месяцев текущего года.





В январе – сентябре 2024-го года производство продуктов и напитков в Орловской области выросло на 5% и 28,6% соответственно. Об этом сообщает региональный информационный портал.



По сравнению с девятью месяцами прошлого года производство сахара выросло в 1,8 раза, сливочного масла – на 53,8%, продуктов из мяса и мяса птицы – на 26,1%, плодоовощных консервов – на 22,9%, муки – на 22,5%, колбасных изделий – на 24,1%, жмыхов – на 23,2%, крупы – на 20%, растительных масел – на 17,9%, кондитерских изделий – на 8,6%, крахмалов – на 10,5%, мяса крупного рогатого скота – на 10,1%, комбикормов – на 8,4%, мяса и субпродуктов домашней птицы – на 5,1%.





Артем Ежаков





