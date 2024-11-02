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9:56, 2 ноября 2024 года Шквалистый ветер повалил деревья в Орловской области За сутки спасателям трижды пришлось выезжать на опиловку.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Обещанный синоптиками шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду не обошелся без последствий для Орловщины. Трижды за сутки спасатели выезжали на опиловку упавших деревьев, перегородивших дороги.



Сотрудники МЧС работали в Болхове, поселке Тагинский Глазуновского района и на автодороге "Орел – Ефремов". Судя по фотографиям МЧС России по региону, одно из деревьев повредило машину такси.





Артем Ежаков





