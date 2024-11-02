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20:46, 2 ноября 2024 года Орловские росгвардейцы отработали сигнал тревоги со "скорой" Меньше месяца назад 30 машин в областной столице оснастили кнопками вызова силовиков.





Орловские росгвардейцы на практике отработали тревогу со «скорой помощи». Меньше месяца назад 30 машин в областной столице оснастили кнопками вызова силовиков.



Как сообщили в ведомстве, сигнал пришел в четыре утра, за несколько минут росгвардейцы прибыли на место – в дом на Комсомольской.



Выяснилось, что врачей вызвала соседка потерпевшей женщины, которой причинил вред здоровью находящийся с ней в квартире 41-летний орловец. По внешним признакам, мужчина был неадекватен. Его задержали и передали полиции.





Артем Ежаков





