Орловские росгвардейцы отработали сигнал тревоги со "скорой"
Меньше месяца назад 30 машин в областной столице оснастили кнопками вызова силовиков.
Орловские росгвардейцы на практике отработали тревогу со «скорой помощи». Меньше месяца назад 30 машин в областной столице оснастили кнопками вызова силовиков.
Как сообщили в ведомстве, сигнал пришел в четыре утра, за несколько минут росгвардейцы прибыли на место – в дом на Комсомольской.
Выяснилось, что врачей вызвала соседка потерпевшей женщины, которой причинил вред здоровью находящийся с ней в квартире 41-летний орловец. По внешним признакам, мужчина был неадекватен. Его задержали и передали полиции.