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12:56, 2 ноября 2024 года Телеканал "Моя Планета" приготовил зрителям сюрпризы на юбилей Будут представлены премьеры документальных проектов, обновление эфирного оформления и многое другое.





Телеканал "Моя Планета" приготовил зрителям сюрпризы на свой 15-летний юбилей. Будут представлены премьеры документальных проектов, обновление эфирного оформления и многое другое.



С 1 по 17 ноября канал покажет самые рейтинговые и любимые зрителями программы. 1 ноября "Моя Планета" сменила эфирное оформление – насыщенные цвета и впечатляющие панорамные виды призваны вдохновлять зрителей на новые путешествия и открытия. Также в ноябре в социальных сетях канала выйдут подборки самых интересных достопримечательностей России. Запланированы и другие активности в интернете.





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