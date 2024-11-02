Андрей Клычков распорядился приватизировать "Дорожную службу"
Распоряжение об этом подписано главой региона.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение регионального правительства, которым предписывается приватизировать ГУП ОО "Дорожная служба" путем преобразования в АО "Дорожная служба" с уставным капиталом в размере 982,6 миллиона рублей.
Гендиректором останется Сергей Музалев. Членами совета директоров утверждены пять человек. Его председателем назначен руководитель регдепартамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на портале правительства Орловской области.