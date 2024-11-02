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8:57, 2 ноября 2024 года Проектирование ремонта двух школ в Орле обернулось уголовным делом Речь идет о гимназии №39 и школы №15.





В Орле после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В центре разбирательства оказалось проектирование капитального ремонта в гимназии №39 и школы №15. Ранее контракты на эту работу получила фирма "Экостройпроект".

"Подрядчиком изготовлена ПСД без учета выполнения ряда необходимых работ. Из-за допущенных нарушений проекты не могут быть исполнены, а стоимость капремонта школ с учетом полного объема работ возрастет в общей сумме на 50 миллионов рублей. Бюджету причинен ущерб в размере более 3,6 миллиона рублей", – заявили в прокуратуре Орловской области.





Артем Ежаков





