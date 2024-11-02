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8:26, 2 ноября 2024 года Три дрона уничтожили минувшей ночью в Орловской области Всего над регионами России сбили 24 вражеских беспилотника.





В ночь на 2 ноября в Орловской области силами ПВО сбиты три вражеских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Всего же по данным оборонного ведомства над регионами России сбили 24 вражеских беспилотника. По восемь дронов сбиты над территорией Курской и Брянской областей, два в Белгородской области, три – в Орловской, по одному – в Ростовской и Нижегородской областях, а также в Крыму.





Артем Ежаков





