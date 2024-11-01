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20:57, 1 ноября 2024 года Жители Орла отправили на фронт 200 упаковок сгущенки Это лакомство спасает военных от голода в окопах и на боевых позициях.







Жители Орла активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для наших военных. За два дня в некоторых магазинах раскупили всю сгущенку в мягкой упаковке. Все потому, что ее попросили наши ребята с передовой. Это лакомство помогает им пережить голод в окопах и на боевых позициях.



Запрос разместили в группе "За Россию", и вскоре он разошелся по социальным сетям и родительскому чату школы № 11 имени Пясецкого. Благодаря этому посылку удалось собрать очень быстро. Подключилась к процессу и Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





