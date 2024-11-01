Главная » Новости



20:15, 1 ноября 2024 года Орловцы могут проверить качество товаров с помощью приложения на смартфоне Система "Честный знак" позволяет отслеживать всю цепочку движения продукции.







С 1 ноября в России расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Правила оборота и продажи по системе "Честный знак" теперь распространяются на обувь, алкоголь, соки, одежду, парфюмерию и биологически активные пищевые добавки. Система "Честный знак" предоставляет возможность отслеживать весь путь товара от производителя до конечного потребителя.



Любой покупатель может скачать специальное приложение. В нем можно узнать всю информацию о товаре: где он был изготовлен, все сертификаты качества, объем, нумерацию, а также получить разрешительную документацию.



Сейчас обязательной маркировке подлежат уже 24 товарные группы. Еще 15 находятся в пилотном проекте и будут полностью включены в национальную систему маркировки и прослеживания продукции "Честный знак" уже в 2025 году.





Антон Киселёв





