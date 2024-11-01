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18:52, 1 ноября 2024 года Андрей Клычков: в Орловской области сбита ракета 1 ноября 2024 года ракета уничтожена в Знаменском районе.



Фото: архив

1 ноября 2024 года в Орловской области силы ПВО сбили ракету. Ее обломки повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет, - написал глава регина в соцсетях.



Андрей Клычков лично прибыл на место происшествия. Вместе с оперативными службами он провел необходимые проверки и оценил повреждения.









