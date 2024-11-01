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18:48, 1 ноября 2024 года

Семшов и Алдонин дадут мастер-класс юным орловцам

С известными футболистами можно будет сфотографироваться.

Фото: Telegram-канал ФК "Орел"

Экс-игроки сборной России Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Руслан Пименов 2 ноября сыграют с юными орловцами. "Урок футбола" проведут для 300 детей.

А в воскресенье, 3 ноября, на центральном стадионе имени Ленина за полтора часа до начала матча между ФК "Орел" и "Динамо-Владивосток" начнется фотосессия. Также с 14:30 можно будет взять и автограф, сообщили в Telegram-канале орловского клуба.

Приходите заблаговременно! - обратились к любителям футбола.


Сергей Силаев
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