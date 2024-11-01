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21:15, 1 ноября 2024 года В Орловской области наградили лучших аграриев Торжественное событие было приурочено ко Дню сельского хозяйства.







Несмотря на то, что это лето было не самым легким для орловских аграриев из-за погодных условий, результаты их работы радуют. С полей региона было собрано более четырех миллионов тонн зерна. По урожайности кукурузы наша область занимает первое место в Центральном федеральном округе.



1 ноября губернатор Орловской области отметил лучших аграриев за их добросовестный труд. Одним из них стал Владимир Стебаков - герой нашего следующего сюжета.





Эльза Ахмедбекова





