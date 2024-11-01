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18:06, 1 ноября 2024 года В Орловской области снова объявлена ракетная опасность Жителей просят срочно укрыться в убежищах.



Фото: архив

В Орле снова звучат сирены. В регионе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, - написал глава региона в своем телеграм-канале.



Это уже второй случай объявления ракетной опасности в Орловской области за сутки.







