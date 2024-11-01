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17:58, 1 ноября 2024 года

Главный познавательный телеканал России "Моя Планета" отмечает юбилей

В честь этого события канал подготовил премьеры документальных проектов и различные активности в социальных сетях.


Телеканалу "Моя планета" исполнилось 15 лет. Это главный познавательный канал о путешествиях который к своему юбилею подготовил премьеры  документальных проектов, обновил дизайн и запустил ряд активностей в социальных сетях. 

За 15 лет ведущие телеканала объездили практически весь земной шар: 6 континентов, 152 страны, в том числе почти 2 тысячи городов, преодолели 1 млн 680 тысяч километров. "Моя Планета" за это время произвела более 2 тысячи собственных авторских трэвел-программ, среди которых "А дома лучше", "Магия вкуса", "Тайна на карте", "Россия вне зоны доступа", "Один день в городе", "Сесиль в стране чудес", "Страшно. Интересно", "Без тормозов" и множество других.

В честь своего дня рождения с 1 по 17 ноября канал покажет "Хит-парад Моей планеты" - самые рейтинговые и любимые зрителями программы, созданные за 15 лет.

С 5 по 8 ноября в эфир выйдет документальный сериал "Переплыть океан. История реальной кругосветки". Кроме того, в ноябре будет представлена премьера цикла "Удивительный Китай". Более подробную информацию о юбилейных мероприятиях, проводимых телеканалом "Моя планета", можно найти по этой ссылке.   
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