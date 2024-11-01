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19:49, 1 ноября 2024 года Орловский хоккеист установил рекорд КХЛ Александр Никишин шестой раз в карьере был признан лучшим защитником месяца.



Фото: архив

Орловский хоккеист Александр Никишин, выступающий за питерский СКА, установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. Наш земляк шестой раз в карьере был признан лучшим защитником месяца.



Предыдущий рекорд принадлежал канадскому хоккеисту Мэту Робинсону, который пять раз становился лучшим защитником месяца. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.



В 12 матчах Александр Никишин набрал 10 очков. На его счету две победные шайбы, 16 силовых приемов, 28 блокированных бросков и два отбора шайбы.



Уроженей Орловщины Александр Никишин играет в КХЛ с сентября 2019 года. В настоящее время он является капитаном команды СКА из Санкт-Петербурга.





Сергей Мерцалов





