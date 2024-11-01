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16:17, 1 ноября 2024 года В Орле во время ракетной опасности спасли мужчину и собаку Горел жилой дом на улице Маяковского.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле во время ракетной опасности сотрудники МЧС России спасли мужчину и собаку. Сообщение о возгорании жилого дома на улице Маяковского поступило около 14:32 1 ноября.



По информации ГУ МЧС России по Орловской области, к моменту прибытия пожарных в одной из квартир чердачное помещение горело открытым пламенем. Были оперативно сформированы звенья ГЗДС для поиска людей и ликвидации очага возгорания.





Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого передали медикам для госпитализации. Также из второй квартиры пожарные эвакуировали собаку.



На месте происшествия работают 14 специалистов и четыре единицы техники. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.







Сергей Мерцалов





