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19:01, 1 ноября 2024 года Орловских сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии поздравили с профессиональным праздником Ежедневно бойцы патрулируют улицы, охраняют важные объекты.







Спустя 72 года цель остается прежней - обеспечить покой граждан и порядок в стране. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Ежедневно бойцы патрулируют улицы, охраняют важные объекты, нередко рискуя своей жизнью.



С начала 2024 года сотрудники Росгвардии совершили около 8 тысяч выездов и задержали 250 человек, причастных к различным преступлениям и правонарушениям. О долге и работе, которая очень непредсказуема, расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





