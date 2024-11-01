Главная » Новости



14:50, 1 ноября 2024 года В Орловской области объявлена ракетная и авиационная опасность 1 ноября 2024 Граждан просят оставаться в укрытиях.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области 1 ноября 2024 объявлена ракетная и авиационная опасность. Жителей просят оставаться в укрытиях и других безопасных местах.



- Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место. Номера вызова экстренных служб 101 и 112, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.



Это третий случай объявления ракетной опасности в регионе.





Ольга СУПОНЕВА





