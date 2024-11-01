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17:33, 1 ноября 2024 года Орловские аграрии намолотили 4,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур Есть хорошие результаты в части увеличения молочного и мясного животноводства.



Фото: архив

Орловские аграрии намолотили 4,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур. По уборке кукурузы на зерно наш регион занимает первое место. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства.



- Мы занимаем первое место по уборке кукурузы на зерно, а также лидируем по рапсу и сое. Существенно увеличив посевы сахарной свеклы, получаем достойный урожай, что позволяет нам наращивать производство сахара в регионе и обеспечивать продовольственные запасы всей страны, - отметил глава региона.



Клычков рассказал о положительных результатах в развитии молочного и мясного животноводства, а также птицеводства. По его словам, Орловщина по-прежнему остается регионом, где около 40% в структуре ВВП приходится на сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции.







Сергей Мерцалов





