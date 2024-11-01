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14:04, 1 ноября 2024 года В Орловской области за ночь сбили 15 беспилотников Такие цифры привел глава региона.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 1 ноября сообщил, что прошедшей ночью над регионом сбили 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов.



– Мы видим, как противник усиливает свое давление на приграничные регионы. Практически ежедневно наша область подвергается атакам, однако это только сплачивает нас, укрепляет веру в армию и в необходимость всесторонней поддержки наших ребят, - написал губернатор в Telegram-канале.



Напомним, что утром глава региона сообщил о повреждении двух жилых домов из-за атак БПЛА. Ситуация находится на контроле у Андрея Клычкова.





Сергей Силаев





