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14:04, 1 ноября 2024 года

В Орловской области за ночь сбили 15 беспилотников

Такие цифры привел глава региона.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 1 ноября сообщил, что прошедшей ночью над регионом сбили 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Мы видим, как противник усиливает свое давление на приграничные регионы. Практически ежедневно наша область подвергается атакам, однако это только сплачивает нас, укрепляет веру в армию и в необходимость всесторонней поддержки наших ребят, - написал губернатор в Telegram-канале.

Напомним, что утром глава региона сообщил о повреждении двух жилых домов из-за атак БПЛА. Ситуация находится на контроле у Андрея Клычкова.


Сергей Силаев
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