Под Орлом отремонтируют дорогу до деревни Пахомовка
Протяженность участка - около пяти километров.
Фото: департамент дорожного хозяйства транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
В 2025 году в Орловском муниципальном округе планируют провести капремонт дороги "Орел-Знаменское" – п. Бойцовский – п. Хвощевский – д. Пахомова, общая протяженность которой составляет около пяти километров. Работы будут осуществляться в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом информируетрегиональный департамент дорожного хозяйства.
В июне 2024 года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "ДОРСНАБ". Стоимость работ - более 89 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит выполнить демонтаж асфальтобетонных покрытий и оснований, разобрать дороги из сборных железобетонных плит, расчистить территорию и вывезти мусор. Кроме того, будут проведены планировка площади, разбивка трассы, устройство оснований автомобильной дороги из песка и щебня, а также водосбросных сооружений и водопропускных труб для эффективного отвода дождевых и талых вод.