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14:48, 1 ноября 2024 года Под Орлом отремонтируют дорогу до деревни Пахомовка Протяженность участка - около пяти километров.



Фото: департамент дорожного хозяйства транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В 2025 году в Орловском муниципальном округе планируют провести капремонт дороги "Орел-Знаменское" – п. Бойцовский – п. Хвощевский – д. Пахомова, общая протяженность которой составляет около пяти километров. Работы будут осуществляться в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом информирует региональный департамент дорожного хозяйства.



В июне 2024 года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "ДОРСНАБ". Стоимость работ - более 89 миллионов рублей.



Подрядчику предстоит выполнить демонтаж асфальтобетонных покрытий и оснований, разобрать дороги из сборных железобетонных плит, расчистить территорию и вывезти мусор. Кроме того, будут проведены планировка площади, разбивка трассы, устройство оснований автомобильной дороги из песка и щебня, а также водосбросных сооружений и водопропускных труб для эффективного отвода дождевых и талых вод.





Сергей Мерцалов





