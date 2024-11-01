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15:21, 1 ноября 2024 года В Орле для родственниц участников СВО работает женский клуб Прошло уже пять встреч.







В Орле на базе филиала фонда "Защитники Отечества" для родственниц участников СВО работает женский клуб. Прошло уже пять встреч. На них женщины занимаются рукоделием, делают косметику и просто собираются на чаепития, а на юбилейную встречу было решено сделать куклы-обереги.



Учителем по созданию «берегини» стала мастер народных ремесел Евгения Серебренникова. Она рассказала также об истории и предназначении этих кукол. Куклы получились у всех участниц разные, но одинаково красивые.





Эва Стасюлевич





