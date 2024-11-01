Орловские студенты отмечают индийский фестиваль огня Дивали
Он символизирует победу над тьмой, злом и невежеством.
Студенты Орловского госуниверситета отмечают индийский фестиваль огня Дивали. Он символизирует победу над тьмой, злом и невежеством.
Во время празднований жители Индии зажигают свечи и фонари. Также принято печь сладости, молиться богам, делать разноцветные рисунки из песка – на удачу и счастье. Для жителей Индии этот праздник такой же значимый, как для нас Новый год, поэтому отмечается Дивали несколько дней.