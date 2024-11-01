На улице Ленина в Орле высадили 15 тысяч тюльпанов
Они взойдут будущей весной.
В Орле продолжается высадка луковиц тюльпанов под будущую весну. В последний день октября сотрудницы "Спецавтобазы" высадили 15 тысяч цветов на двух больших клумбах по улице Ленина.
Ранее тюльпаны уже высадили в скверах Орловских литераторов, Танкистов, Пограничников и Гуртьева, а также возле театра имени Тургенева, гостиницы "Салют" и военно-исторического музея, на улице Брестской.
Как правило, тюльпаны распускаются незадолго до Дня Победы.