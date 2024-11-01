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16:54, 1 ноября 2024 года На улице Ленина в Орле высадили 15 тысяч тюльпанов Они взойдут будущей весной.





В Орле продолжается высадка луковиц тюльпанов под будущую весну. В последний день октября сотрудницы "Спецавтобазы" высадили 15 тысяч цветов на двух больших клумбах по улице Ленина.



Ранее тюльпаны уже высадили в скверах Орловских литераторов, Танкистов, Пограничников и Гуртьева, а также возле театра имени Тургенева, гостиницы "Салют" и военно-исторического музея, на улице Брестской.



Как правило, тюльпаны распускаются незадолго до Дня Победы.





Артем Ежаков





