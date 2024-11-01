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19:21, 1 ноября 2024 года В Орловской области разработают региональное меню В кафе и ресторанах можно будет попробовать блюда из местных продуктов.





В Орловской области разрабатывают региональное меню. Этот вопрос 29 октября обсудили в Торгово-промышленной палате региона.



В диалоге поучаствовали члены специально созданной группы: представители власти, делового сообщества региона, местные предприниматели. В меню кафе и ресторанов могут появиться блюда, приготовленные по традиционным рецептам из местных продуктов.



В проект планируется привлечь максимальное число участников. По итогу заседания принято решение о проведении конкурса на лучшее региональное блюдо.





Сергей Силаев





