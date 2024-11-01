В Орловской области разработают региональное меню

В кафе и ресторанах можно будет попробовать блюда из местных продуктов.
В Орловской области разрабатывают региональное меню. Этот вопрос 29 октября обсудили в Торгово-промышленной палате региона.
В диалоге поучаствовали члены специально созданной группы: представители власти, делового сообщества региона, местные предприниматели. В меню кафе и ресторанов могут появиться блюда, приготовленные по традиционным рецептам из местных продуктов.
В проект планируется привлечь максимальное число участников. По итогу заседания принято решение о проведении конкурса на лучшее региональное блюдо.