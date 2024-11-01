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12:01, 1 ноября 2024 года Трамвай №4 в Орле планируют вернуть на маршрут 30 ноября Сейчас вместо него ездят автобусы.





Трамвай №4 в Орле планируют вернуть на маршрут 30 ноября. Сейчас из-за аварийного состояния рельсов вместо трамвая ездят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. "В связи с аварийным состоянием трамвайного пути на участке по ул. 1-я Курская движение трамваев приостановлено. В настоящее время взамен трамвайного маршрута №4 действует автобусный маршрут №4т. Планируемая дата возобновления трамвайного движения – 30 ноября", – рассказали в мэрии.





Артем Ежаков





