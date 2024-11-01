Трамвай №4 в Орле планируют вернуть на маршрут 30 ноября
Сейчас вместо него ездят автобусы.
Трамвай №4 в Орле планируют вернуть на маршрут 30 ноября. Сейчас из-за аварийного состояния рельсов вместо трамвая ездят автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В связи с аварийным состоянием трамвайного пути на участке по ул. 1-я Курская движение трамваев приостановлено. В настоящее время взамен трамвайного маршрута №4 действует автобусный маршрут №4т. Планируемая дата возобновления трамвайного движения – 30 ноября", – рассказали в мэрии.