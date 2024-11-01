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11:33, 1 ноября 2024 года

Две мемориальные доски открыли в школе под Орлом

Владимир Пономарев и Владислав Щербанюк погибли в зоне СВО.

Фото: администрация Урицкого района

В Максимовской школе Урицкого района Орловской области открыли мемориальные доски в честь двух выпускников — Владимира Пономарева и Владислава Щербанюка. Владимир погиб в сентябре 2023 года в Запорожской области, Владислав — в сентябре 2024 года на Курском направлении, награжден орденом Мужества посмертно.
 
Память героев почтили родственники погибших, одноклассники, педагоги, ученики школы, руководство муниципалитета и местные жители. Об этом сообщили в администрации Урицкого района.
 
Право открыть памятные доски предоставили маме Владимира Пономарева и жене Владислава Щербанюка Виктории.
На фасаде школы навечно останутся эти памятные знаки. Каждый ученик школы, каждый педагог, каждый человек, приходящий сюда, будет знать, что здесь учились герои, — отмечается в сообщении администрации района.



Сергей Силаев
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