Две мемориальные доски открыли в школе под Орлом

Владимир Пономарев и Владислав Щербанюк погибли в зоне СВО.

Фото: администрация Урицкого района

В Максимовской школе Урицкого района Орловской области открыли мемориальные доски в честь двух выпускников — Владимира Пономарева и Владислава Щербанюка. Владимир погиб в сентябре 2023 года в Запорожской области, Владислав — в сентябре 2024 года на Курском направлении, награжден орденом Мужества посмертно.

Память героев почтили родственники погибших, одноклассники, педагоги, ученики школы, руководство муниципалитета и местные жители. Об этом сообщили в администрации Урицкого района.

Право открыть памятные доски предоставили маме Владимира Пономарева и жене Владислава Щербанюка Виктории.