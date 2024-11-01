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10:21, 1 ноября 2024 года На Орловщине приняли законопроект о запрете склонения к абортам В окончательной редакции его утвердили на сессии регионального парламента 31 октября.





31 октября в ходе сессии Орловского областного совета народных депутатов в окончательной редакции принят законопроект, направленный на введение в регионе запрета склонения к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.



Ранее с этой инициативой вышел депутат Владимир Филонов, предложивший штрафовать за склонение к абортам. Размеры штрафа составят от трех тысяч до пяти тысяч рублей для граждан, от 25 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.



Право составлять протоколы и рассматривать дела о склонении к абортам предлагается предоставить административным комиссиям.





Артем Ежаков





