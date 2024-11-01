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10:54, 1 ноября 2024 года Орловский облсовет обратится в Госдуму по вопросу ограничения оборота жестоких компьютерных игр С инициативой ранее выступила зампред комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Юлия Мальфанова.





Орловский облсовет обратится в Госдуму по вопросу ограничения оборота компьютерных игр со сценами насилия и жестокости. С инициативой ранее выступила зампред комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Юлия Мальфанова. Предложение поддержали на сессии регионального парламента 31 октября.

"Зависимость от компьютерных игр уже объявлена ВОЗ мировой проблемой. Доказано, что чрезмерное увлечение ими ведет к сужению круга интересов подростков, стремлению к социальной изоляции, депрессии, а иногда и к неконтролируемым всплескам агрессии и гнева. В связи с этим сегодня главной задачей государства является ограждение детей от вредной и опасной информации, имеющей потенциальные риски для здоровья и развития", – цитирует Мальфанову пресс-служба облсовета.





Артем Ежаков





