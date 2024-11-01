Главная » Новости



9:56, 1 ноября 2024 года В Орле водитель легковушки обратилась в больницу после аварии ДТП случилось в районе автовокзала.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В четверг, 31 октября, на улице Комсомольской столкнулись "Киа" и "Ниссан". Авария произошла в районе дома № 234, машины двигались попутно.



У одной из легковушек в результате ДТП помята задняя часть и повреждено колесо. Спустя несколько часов после аварии в больницу Семашко обратилась водитель "Ниссана". В итоге женщину осмотрели медики, ее отпустили, сообщили в Госавтоинспекции региона.



За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировали 15 ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения.





Сергей Силаев





