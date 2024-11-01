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9:26, 1 ноября 2024 года В Орле виновникам хищения зерна заменили условные сроки на реальные Приговор ужесточили после вмешательства прокуратуры.





Прокуратура Орловской области добилась ужесточения приговора четырем осужденным по статье о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее было доказано, что соучастники с января 2016-го по ноябрь 2018-го года похитили переданные на хранение "Орловской хлебной базы №36" 34 тысячи тонн зерна. Ущерб составил более 294 миллионов рублей. Отмечается, что двое фигурантов занимали руководящие должности на базе.



В суде первой инстанции соучастникам вынесли сроки от трех до четырех лет условно. Прокуратуре удалось доказать в апелляции, что преступление было совершено организованной группой, поэтому условное наказание заменено на отбывание в колонии общего режима.





Артем Ежаков





