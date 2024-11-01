В Дмитровске пенсионерка угодила под колеса "Нивы Шевроле"
Женщина госпитализирована.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
31 октября в районе десяти часов утра в на улице Садовой в Дмитровске случилось ДТП с пострадавшей. По данным регионального управления Госавтоинспекции, водитель "Нивы Шевроле" сбил 77-летнюю женщину, идущую попутно машине.
Травмы пенсионерки потребовали госпитализации.
Всего за минувшие сутки на территории Орловской области случилось 15 ДТП, два человека пострадали.