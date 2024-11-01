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7:18, 1 ноября 2024 года Иванов день 1 ноября 2024: какие есть народные приметы Наши предки провожали осень и встречали зиму.



Фото: Ольга Супонева

1 ноября 2024 года в народном календаре Иванов день. В это время наши предки провожали осень и встречали зиму. Какие есть народные приметы на Иванов день, чего нельзя делать, что можно, а также о чем говорит погода? Рассказываем.



На Руси в эту пору уже начинались настоящие зимние морозы. Крестьяне готовились к холодам: заготавливали мясо, другую снедь. Вечером подавали ужин и собирали близких за столом.



Согласно народному календарю, сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся - жадных людей будут ждать финансовые трудности. Также нельзя конфликтовать, ссориться, это сулит неприятности. Плохой приметой считается устраивать стирку: выстиранная на Иванов день и надетая одежда может принести неудачи. Наши предки старались не оставлять окна и двери в доме открытыми, чтобы не впустить злых духов. По этой же причине, опасаясь встречи с ними, не оборачивались на шаги или зов на улице. День не подходит для трудной работы.



Приметы о погоде есть такие. Если идет дождь, то зима придет нескоро, а если выпал снег, даже немного, то жди похолодания. Если дороги в Иванов день грязные, то это тоже говорит о нескором приходе настоящей зимы.





Ольга СУПОНЕВА





