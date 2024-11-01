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13:53, 1 ноября 2024 года В Орле обнаружили некачественно отремонтированный тротуар Народный фронт отправил обращение в администрацию.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Народный фронт Орловской области рассказал о некачественном ремонте тротуара на улице Бурова в Орле. В общественное движение обратился местный житель, который указал на несколько недостатков.



– Некачественная засыпка грунтом газона, вместо щебня насыпан чернозем. Технический тротуар в одном месте сделан ниже уровня проезжей части, и из-за этого грязь и земля скапливается на нем, - сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.



На ремонт тротуара ранее выделили 23 миллиона рублей. Народный фронт отправил обращение в администрацию областного центра.





Сергей Силаев





