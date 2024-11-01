В Орле обнаружили некачественно отремонтированный тротуар
Народный фронт отправил обращение в администрацию.
Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области
Народный фронт Орловской области рассказал о некачественном ремонте тротуара на улице Бурова в Орле. В общественное движение обратился местный житель, который указал на несколько недостатков.
– Некачественная засыпка грунтом газона, вместо щебня насыпан чернозем. Технический тротуар в одном месте сделан ниже уровня проезжей части, и из-за этого грязь и земля скапливается на нем, - сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.
На ремонт тротуара ранее выделили 23 миллиона рублей. Народный фронт отправил обращение в администрацию областного центра.