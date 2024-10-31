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20:33, 31 октября 2024 года

Орловские депутаты приняли проект бюджета на 2025 год

Главный финансовый документ Орловской области оказался дефицитным.



31 октября в круглом зале администрации Орловской области состоялось 37-е заседание областного Совета народных депутатов. Ключевой вопрос повестки дня - бюджет Орловской области на 2025 год.

К первому рассмотрению главный финансовый документ региона вышел дефицитным: расходы превышают доходы областной казны на 883 миллиона рублей.

В следующем году социально-культурная сфера останется основной статьей расходов бюджета. На нее направят 39 миллиардов 600 миллионов рублей, что на миллиард больше, чем в этом году. Средства пойдут на образование, социальную поддержку населения, здравоохранение, культуру, спорт, сельское хозяйство, а также на ремонт и строительство дорог.

Почти треть бюджета будет распределена между муниципалитетами. Они получат трансфертов почти на 20 миллиардов рублей. Так как это только первое чтение законопроекта о бюджете области, у депутатов есть еще целый месяц, чтобы внести свои предложения и поправки.


Антон Киселёв
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