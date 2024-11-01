Орловские волонтеры продолжают помогать фронту

Боец с позывным "Волк" приехал в Глазуновку, чтобы забрать гуманитарный груз.
Для бойца огромное счастье, когда командировка проходит через родной город. Ведь в такие моменты можно совместить работу с долгожданной встречей с близкими.
Герой нашего следующего сюжета – боец с позывным "Волк". Вместе с дочерью он отправился в Глазуновку, чтобы забрать гуманитарный груз. Татьяна Тимохина расскажет, как прошла эта встреча и что приготовили для бойцов волонтеры из группы "Глазуновка Зов" и молодежки "Народного фронта".