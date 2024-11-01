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21:03, 31 октября 2024 года Орловские волонтеры продолжают помогать фронту Боец с позывным "Волк" приехал в Глазуновку, чтобы забрать гуманитарный груз.







Для бойца огромное счастье, когда командировка проходит через родной город. Ведь в такие моменты можно совместить работу с долгожданной встречей с близкими.



Герой нашего следующего сюжета – боец с позывным "Волк". Вместе с дочерью он отправился в Глазуновку, чтобы забрать гуманитарный груз. Татьяна Тимохина расскажет, как прошла эта встреча и что приготовили для бойцов волонтеры из группы "Глазуновка Зов" и молодежки "Народного фронта".





Татьяна Тимохина





