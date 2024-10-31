В Орле высадят 1500 деревьев

Они заменят сорные породы и растения, ранее признанные аварийными.
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В 2024 году в Орле высадят 1500 новых деревьев. Они заменят как сорные, так и ранее признанные аварийными растения, сообщил мэр Юрий Парахин.
По его словам, около четырехсот деревьев уже было высажено весной. Осенью же на орловских общественных территориях появятся около тысячи новых деревьев - кленов, рябин, елей и амурского бархата.
С начала сентября в скверах Семинарском, Промышленном, Гуртьева, Героев-комсомольцев, Разградском, Лескова, "Орлята", "Коммунальник", а также у библиотеки имени Бунина и у стелы "400 лет городу Орлу" уже высажены более 300 кленов и десяток рябин. Рябины и клены также появятся на "Тургеневском бережке", а на улице Комсомольской - амурский бархат.
Также обновят компенсационную высадку вдоль дорог по улице Ломоносова и Карачевскому шоссе. Кроме того, в парке Победы будет пополнен "Сад памяти" новыми саженцами.
В ближайшее время озеленители продолжат работы на пересечении улиц Ляшко и Ордженикидзе, а также на улице Раздольной. Накануне специалисты "Спецавтобазы" уже высадили там 137 деревьев.