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19:58, 31 октября 2024 года В Орле высадят 1500 деревьев Они заменят сорные породы и растения, ранее признанные аварийными.



Фото: архив

В 2024 году в Орле высадят 1500 новых деревьев. Они заменят как сорные, так и ранее признанные аварийными растения, сообщил мэр Юрий Парахин.



По его словам, около четырехсот деревьев уже было высажено весной. Осенью же на орловских общественных территориях появятся около тысячи новых деревьев - кленов, рябин, елей и амурского бархата.



С начала сентября в скверах Семинарском, Промышленном, Гуртьева, Героев-комсомольцев, Разградском, Лескова, "Орлята", "Коммунальник", а также у библиотеки имени Бунина и у стелы "400 лет городу Орлу" уже высажены более 300 кленов и десяток рябин. Рябины и клены также появятся на "Тургеневском бережке", а на улице Комсомольской - амурский бархат.



Также обновят компенсационную высадку вдоль дорог по улице Ломоносова и Карачевскому шоссе. Кроме того, в парке Победы будет пополнен "Сад памяти" новыми саженцами.



В ближайшее время озеленители продолжат работы на пересечении улиц Ляшко и Ордженикидзе, а также на улице Раздольной. Накануне специалисты "Спецавтобазы" уже высадили там 137 деревьев.







Сергей Мерцалов





