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17:26, 31 октября 2024 года Сотрудники орловского СИЗО и тюрем принимают поздравления В последний день октября они отмечают свой профессиональный праздник







31 октября поздравления принимают работники СИЗО и тюрем. Отдельного внимания заслуживает старейшее учреждение уголовно-исполнительной системы России - Орловский каторжный централ. Он был основан в первой половине 19 века.



Централ знаменит тем, что в этих стенах отбывал наказание сам "Железный Феликс". Условия содержания в те времена были суровыми. Сейчас же это следственный изолятор, и к осужденным здесь относятся иначе. За высокий забор с колючей проволокой заглянула Мария Семак.





Мария Семак





