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16:54, 31 октября 2024 года

В Орле школа и детсад временно останутся без горячей воды

Неудобства связаны с чисткой водоподогревателя.

Фото: архив

Завтра, 1 ноября, в Заводском районе Орла планируется отключение горячей воды. Об этом сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".

Отключение запланировано на период с 8 до 17 часов. Это связано с необходимостью провести чистку водоподогревателя.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Комсомольская, дома 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372;
- улица Планерная, дома 29, 31, 31/2, 33, 35, 37;
- детский сад №10 (улица Комсомольская, 348);
- школа № 6 (улица Комсомольская, 374).


Сергей Мерцалов
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