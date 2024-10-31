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14:33, 31 октября 2024 года В Орле утвердили ПСД на новый корпус поликлиники №1 Постановление правительства Орловской области подписано Андреем Клычковым.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление регионального правительства об утверждении проектно-сметной документации на строительство нового корпуса поликлиники №1. Постановление опубликовано на областном информационном портале.



Напомним, что ранее глава региона потребовал ускориться в экспертизе по возведению корпуса поликлиники №1, чтобы 15 ноября выйти на заключенный контракт.



Стройка начнется в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. Согласно документу, в здании будет семь этажей, включая один подземный. Общая площадь здания составит почти 9,3 тысячи квадратных метров.



Поликлиника будет рассчитана на посещение 600 человек за смену. Будет работать дневной стационар на 18 мест.





Артем Ежаков





