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13:54, 31 октября 2024 года

Погода в Орловской области понемногу становится зимней

По ночам температура падает до слабоотрицательных значений.


Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. По словам синоптиков, погода в регионе понемногу становится зимней. По ночам температура может падать до слабоотрицательных значений, днем также становится все холоднее. Осадки начнут меняться на смешанные, а местами выпадет снег.
 
1 ноября в регионе будет облачно с прояснениями, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от одного до шести градусов тепла, днем воздух прогреется до 7-12 градусов.
 
2 ноября ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер местами станет еще сильнее — до 17-22 метров в секунду. Ночью температура составит от одного до шести градусов тепла, днем от пяти до десяти.
 
3 ноября местами ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер спадет до отметок в 8-13 метров в секунду. Ночью будет ощутимо холодно — от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. Днем потеплеет до нуля-пяти градусов.



Артем Ежаков
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