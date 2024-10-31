Погода в Орловской области понемногу становится зимней

По ночам температура падает до слабоотрицательных значений.

Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. По словам синоптиков, погода в регионе понемногу становится зимней. По ночам температура может падать до слабоотрицательных значений, днем также становится все холоднее. Осадки начнут меняться на смешанные, а местами выпадет снег.

1 ноября в регионе будет облачно с прояснениями, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Порывы ветра могут достичь 15-20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от одного до шести градусов тепла, днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

2 ноября ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер местами станет еще сильнее — до 17-22 метров в секунду. Ночью температура составит от одного до шести градусов тепла, днем от пяти до десяти.

3 ноября местами ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер спадет до отметок в 8-13 метров в секунду. Ночью будет ощутимо холодно — от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. Днем потеплеет до нуля-пяти градусов.