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12:35, 31 октября 2024 года Законопроект о бюджете Орловской области принят в первом чтении Доходы планируются в размере 59,6 миллиарда рублей, расходы составят 60,5 миллиарда.





31 октября в ходе сессии Орловского областного совета народных депутатов в первом чтении принят законопроект о региональном бюджете на 2025-й год и на плановый период 2026-го и 2027-го годов.



Как сообщает региональный информационный портал, в следующем году доходы казны Орловщины составят 59,6 миллиарда рублей, что на пять миллиардов рублей больше, чем в этом. Траты заложены в объеме 60,5 миллиарда, что также больше показателя уходящего года – на 4,5 миллиарда.



Львиная доля расходов традиционно уйдет на социально-культурную сферу – 39,6 миллиарда рублей. В частности, на образование потратят 15,2 миллиарда рублей, на социальную поддержку населения – 14,2 миллиарда, на здравоохранение – 7,8 миллиарда рублей.



Финансирование льготного лекарственного обеспечения вырастет до 1,7 миллиарда рублей.



Расходы Дорожного фонда Орловской области составят 8,4 миллиарда рублей.





Артем Ежаков





