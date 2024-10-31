Главная » Новости



16:22, 31 октября 2024 года Жители 909-го квартала Орла могут пожаловаться на холодные трубы на горячую линию Котельную на Авиационной планируют полностью отремонтировать на следующей неделе.





Жители 909-го квартала Орла могут пожаловаться на холодные трубы по номеру горячей линии: 8 (909) 226-65-39. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Тем временем, котельную на Авиационной планируют полностью отремонтировать на следующей неделе, в котельной на Кромской улице работают два котла из трех. Сейчас подача тепла идет в соответствии с температурным графиком в зависимости от температуры воздуха.









Артем Ежаков





