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13:14, 31 октября 2024 года Орловские школы собрали почти тонну желудей для лесовосстановления Подведены итоги экологической акции.





В Орловской области завершилась школьная акция "Собери желуди — сохрани лес". В ее рамках дети, их родители и педагоги собрали для восстановления лесов 954 килограмма желудей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



К акции присоединились 46 орловских школ, а лучшими стали лицей №18 города Орла с результатом в 193 килограмма желудей, орловская СОШ №50, где собрали 148 килограммов семян дуба, а также Коротышская СОШ, в которой запасли 66 килограммов желудей.



Победители получат дипломы регионального управления лесами, а остальные получат от него благодарственные письма.





Артем Ежаков





