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11:54, 31 октября 2024 года В День народного единства в Орле в районе Наугорки запретят движение и стоянку машин Ограничения продлятся несколько часов.





4 ноября в Орле в районе Наугорки запретят движение и стоянку машин. Это связано с торжествами по случаю Дня народного единства и праздника Казанской иконы Божией Матери. Напомним, что по Наугорскому шоссе запланирован крестный ход.



Указ о запрете стоянки и движения машин подписан мэром Юрием Парахиным. Документом предписывается:

запретить стоянку транспортных средств 4 ноября с 00:00 до 13:00 по Наугорскому шоссе от улицы Героев Пожарных до улицы Лескова; запретить движение транспортных средств 4 ноября с 11:00 до 13:00 по Наугорскому шоссе от улицы Героев Пожарных до улицы Лескова, по улице Цветаева от улицы Грановского до улицы Полесская, по переулку Ипподромному от улицы Приборостроительной до Наугорского шоссе, по улице Плещеевской от улицы Грановского до Наугорского шоссе, по улице Матросова от улицы Полесской до Наугорского шоссе.





Артем Ежаков





